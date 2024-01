Busalla (Genova) – Arriva anche in Liguria la protesta degli agricoltori che chiedono più attenzione e investimenti nel settore chiave che sostiene l’economia italiana e di gran parte del mondo. Questa mattina, alle 9, presidio con trattori e macchine operatrici al casello autostradale di Busalla, sull’autostrada A7 Genova – Milano, dei piccoli e grandi agricoltori della Valle Scrivia.

Non è chiaro se si tratterà solo di una protesta “formale” o se, invece, gli agricoltori arrabbiati per i tagli ai sostegni del settore e per i continui aggravamenti della situazione economica, decideranno invece per un’azione dimostrativa come quelle che già sono in atto in gran parte d’Europa, con blocchi stradali e manifestazioni che bloccano il traffico.

(nella foto le proteste degli Agricoltori in Germania)