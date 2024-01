Genova – L’ospedale San Martino prosegue il processo di rinnovamento e potenziamento del parco macchine tecnologico e recentemente è stata installata una nuova Risonanza Magnetica 1.5 Tesla di ultima generazione, in uso presso l’Unità Operativa Neuroradiologia, diretta dal dottor Lucio Castellan, ubicata al Padiglione Specialità.

Dotata dei più moderni software, la nuova apparecchiatura consente di eseguire esami di risonanza magnetica per tutti gli ambiti diagnostici, dai più tradizionali, come quelli articolari, a quelli più complessi e laboriosi, come quelli riguardanti studi funzionali del sistema nervoso centrale e indagini vascolari.

La nuova risonanza è inoltre munita di un’ampia e comoda apertura, in grado di far accomodare il paziente in maniera molto più confortevole, così da ridurre o azzerare del tutto la sensazione di oppressione durante l’esame.

A ciò si aggiunge la capacità del nuovo macchinario, anche grazie al ricorso all’Intelligenza Artificiale, di adattarsi alle caratteristiche anatomiche del singolo paziente, permettendo così una maggiore rapidità nell’acquisizione dell’esame e una migliore qualità d’immagine.

“Con l’installazione della nuova risonanza magnetica – commenta il Direttore Generale dell’Ospedale Policlinico San Martino Marco Damonte Prioli – si continua il processo di rinnovamento e potenziamento del parco tecnologico dell’Ospedale Policlinico San Martino, nell’ottica di poter dare una risposta di alta qualità, in termini di diagnosi, cura e comfort, al fabbisogno diagnostico di tutti i pazienti in cura”