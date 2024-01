Ventimiglia (Imperia) – Cresce in queste ore la preoccupazione per possibili blocchi che gli agricoltori francesi potrebbero estendere al valico di confine con l’Italia da cui transitano moltissimi camion e anche carichi di frutta e verdura proveniente dal nostro Paese.

Come già fatto nel nord e a ovest, la protesta degli agricoltori francesi, la più dura e determinata in tutta Europa, potrebbe spostarsi anche a est ai confini con l’Italia.

Ad alimentare la preoccupazione i messaggi diffusi sui social nei gruppi che seguono la protesta e che stanno suggerendo ai manifestanti del “sud” di chiudere anche il varco con l’Italia.

Per questo si rafforzano i controlli sul versante francese e italiano, nel timore di un blocco che avrebbe conseguenze molto pesanti per la Liguria.