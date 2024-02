Genova – Entreranno in funzione lunedì prossimo i semafori intelligenti sistemati a Marassi, all’incrocio tra corso De Stefanis e via Bertuccioni, davanti allo stadio Ferraris, ed in grado di multare automaticamente sia chi passa con il rosso che chi esegue manovre errate.

Per due settimane funzioneranno in forma sperimentale ma poi, salvo ripensamenti, inizieranno a sanzionare automobilisti e motociclisti indisciplinati

La notizia viene accolta sui social con una certa perplessità poiché l’incrocio è particolarmente delicato, soprattutto perché durante le partite la strada si riduce di dimensione per effetto delle misure di sicurezza legate allo stadio e nella zona si formano ingorghi e intasamenti che potrebbero causare stragi di sanzioni.

Inoltre, sempre in occasione delle partite orde di tifosi occupano la strada e danno spesso vita a curiose ed improbabili forme di occupazione della strada e non è chiaro cosa dovrebbero fare in quel caso gli automobilisti.

In molti temono anche che le ambulanze di passaggio, in occasione di code e intasamenti, verranno ovviamente rallentate dal timore degli automobilisti di compiere manovre a rischio di sanzione.

Residenti e associazioni si domandano se non sarebbe meglio far presidiare gli incroci da personale della polizia locale, peraltro assunto in numeri importanti degli ultimi anni, con la possibilità discernere situazione da situazione con una versatilità che nessuna intelligenza artificiale ha ancora raggiunto.