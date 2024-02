Genova – Vernazza Autogru organizza un corso di Formazione per “Operatori di Autogru e Piattaforme Aeree” che prevede che una quota dei partecipanti prosegua la formazione finalizzata all’inserimento in azienda.

Il corso, dedicato a persone in attesa di occupazione, inizierà lunedì 4 marzo 2024, avrà la durata di 160 ore ( 80 ore di teoria – 80 ore di pratica con prova finale) ed è indirizzato ad un massimo di 12 persone.

Almeno il 40% dei partecipanti avrà la possibilità di proseguire l’attività formativa on the job all’interno di Vernazza Autogru per la durata di 2 mesi finalizzata all’inserimento in Azienda.

Per partecipare alle selezioni occorre inviare il CV entro il 16 febbraio 2024 a: personale@vernazzautogru.com

Vernazza Autogru, opera sul mercato dal 1946 avendo conquistato un ruolo primario, in ambito nazionale ed internazionale nel campo del sollevamento, dei lavori aerei a mezzo piattaforme e dei trasporti eccezionali.

La Società dispone di un parco macchine di circa duecento unità, costituito da autogru telescopiche, cingolate e tralicciate, piattaforme aeree, semoventi, autocarri, trattori stradali, rimorchi, semirimorchi anche eccezionali ed altri veicoli speciali.

Vernazza AutoGru fornisce un servizio completo, dallo studio e progettazione alla realizzazione della richiesta più svariata, anche grazie alla consolidata esperienza e all’elevata specializzazione tecnica delle risorse umane formate al suo interno.