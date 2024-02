Genova – Sacche di sangue ospedaliero ritrovate tra la spazzatura nel centro di smaltimento di Bolzaneto. Il ritrovamento è stato fatto da operatori Amiu che hanno immediatamente segnalato la cosa alle forze dell’ordine e alla direzione dell’ospedale San Martino.

Le sacche sono sigillate e dotate di codici a barre che consentono il tracciamento del sangue dalla donazione sino al confezionamento e pertanto è in corso un’indagine interna dell’ospedale San Martino per comprendere quanto effettivamente accaduto.

Un’altra indagine verrà quasi certamente aperta dalla Magistratura genovese a seguito della denuncia dell’episodio.

Le sacche in questione come da protocollo aziendale dell’ospedale San Martino, sono state tracciate dalla loro formazione fino al loro smaltimento, non sono contaminate e quindi non costituiscono rischio per la salute pubblica. Tuttavia appare evidente che questo tipo di prodotto non può certamente smaltito come un normale rifiuto e quindi il ritrovamento costituisce un grave episodio di violazione delle più elementari regole di sicurezza sanitaria e dovrà essere chiarito con la massima trasparenza.