Genova – E’ di quasi 20mila euro il bottino del doppio furto che si è verificato all’interno di due appartamenti dello stesso palazzo sulle alture di Sestri Ponente.

I residenti nelle rispettive abitazioni non hanno trovato segni di scasso alle porte e alle finestre, ma le case a soqquadro. I malviventi hanno portato via diversi gioielli dal valore di circa 8mila euro in un appartamento e di circa 10mila nell’altro.

Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine. Nelle prossime ore verranno visionate le immagini di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di individuare i responsabili.