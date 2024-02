Vado Ligure (Savona) – Quattro nuove postazioni fisse per autovelox sulla statale Aurelia, altre tre arriveranno in via Piave e una in via Ferraris e dovranno ridurre in modo drastico gli eccessi di velocità degli automobilisti attraverso multe salate e decurtazione dei punti della patente. La decisione del Comune è stata accolta con pareri diversi dai cittadini, ovviamente divisi tra chi saluta positivamente l’iniziativa e chi invece accusa neanche troppo velatamente, specie sui social, di voler solo “fare cassa”.

Le postazioni sono fisse ma gli autovelox no. Nel senso che gli scatolotti sono al momento vuoti e potranno ospitare le apparecchiature di rilevamento.

In quel caso, chiariscono alla polizia locale, accanto sarà comunque presente la pattuglia degli agenti.

Nessun “tranello” insomma, gli automobilisti saranno avvisati della presenza del rilevatore e sapranno quando sono controllati. Non si tratta insomma di postazioni fisse come quelle che si trovano sulla strada provinciale del Cadibona.

Al vaglio della civica amministrazione, però, ci sono altre postazioni sulla via ad alto scorrimento. Probabilmente arriveranno una volta conclusi i lavori nei cantieri aperti.