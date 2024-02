Genova – Camminavano tranquillamente sulla strada Sopraelevata tra le auto che sfrecciavano in direzione della Foce.

Due pedoni sono stati fermati dalla polizia locale alle prime luci dell’alba sulla strada Aldo Moro e sono stati accompagnati al termine del tragitto e poi identificati e multati.

I due avevano forse intenzione di scattare qualche foto della città o un selfie ricordo un pò particolare ma invece il “ricordo” che hanno portato a casa è una bella multa.

Gli agenti della polizia locale li hanno infatti “visti” con le telecamere di sorveglianza e subito è partita la pattuglia per recuperarli.

Non è la prima volta – e probabilmente non sarà l’ultima – che la Sopraelevata viene percorsa a piedi, in bici o in monopattino. Tutte cose vietate e sanzionate.

(foto di Archivio)