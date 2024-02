Genova – Biciclette e monopattini “parcheggiati” in modo selvaggio e in barba alle regole e alla Foce arrivano di “avvisi di rimozione”. Se l’espansione dell’uso delle bici e dei mezzi smart porta indubbi benefici per l’inquinamento dell’aria, aumentano purtroppo anche i casi in cui i mezzi vengono posteggiati in modo incivile e poco rispettoso.

Biciclette incatenate a pali e segnaletica e monopattini che ingombrano i marciapiedi si moltiplicano specie nei quartieri, come quello della Foce, dove le strade sono più pianeggianti e l’uso dei mezzi green è più semplice e diffuso. A fronte di questo aumento di episodi di maleducazione e mancato rispetto delle regole arrivano ora gli “avvisi di rimozione”. Le comunicazioni vengono lasciate sui mezzi che occupano spazi inadeguati o che creano disagi al passaggio e riportano il timbro della Polizia Locale ma non è certo che si tratti di una iniziativa “ufficiale”.

Di certo, da qualche giorno, nelle vie della Foce sono diverse le biciclette e i monopattini che si ritrovano la comunicazione esposta in bella vista, con soddisfazione dei residenti che da tempo chiedono al Comune un “giro di vite” contro questa crescente forma di degrado urbano.

In attesa che il Governo renda obbligatoria la targa anche per le biciclette, con la possibilità di sanzionare anche coloro che pensano di viaggiare su mezzi al di sopra di ogni regola, in molti plaudono alla decisione di iniziare con la rimozione dei mezzi dei biker più arroganti e maleducati.

(Foto da Facebook)