Cicagna (Genova) – Una famiglia composta da 5 persone è finita in ospedale, ieri sera, dopo essere stata soccorsa per un principio di intossicazione da monossido di carbonio. E’ successo in via Carpenete, nel comune di Cicagna, in un appartamento dove vive la famiglia composta da madre e 4 figli tra i 6 e i 15 anni.

La donna ha visto sentirsi male i figli, uno dopo l’altro ed ha fortunatamente chiesto aiuto prima di avvertire a sua volta gli effetti dell’avvelenamento da gas.

All’arrivo ei vigili del fuoco i cinque erano già svenuti e sono stati soccorsi da una squadra con l’equipaggiamento con autorespiratore.

I cinque sono stati stabilizzati dal 118 e trasferiti all’ospedale di Lavagna ma poco dopo il ricovero i medici hanno deciso che due dei bambini dovevano essere trasferiti al Gaslini di Genova per una terapia intensiva.

Al momento la famiglia non sarebbe in pericolo e proseguono le indagini per capire l’origine dell’avvelenamento da monossido di carbonio.

Possibile il guasto della calderina o l’accensione di una stufetta a gas dentro l’abitazione che ha consumato l’ossigeno nell’aria emettendo monossido di carbonio.