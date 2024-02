Genova – Vigili del fuoco in azione, nel quartiere di Sampierdarena per un incendio divampato in un appartamento.

L’allarme è scattato quando i residenti di un condominio di via Caveri hanno sentito puzza di bruciato e poco dopo le scale erano invase dal denso fumo nero.

Sul posto sono accorsi i vigili del Fuoco e le ambulanze del 118 e potrebbero esserci delle persone ferite o comunque in pericolo.

Il palazzo è stato evacuato e dalle prime ricostruzioni sembra che le fiamme siano divampate nell’abitazione di una persona che avrebbe raccolto in casa moltissimi oggetti e mobilia, particolare che preoccupa i soccorritori sia per la difficoltà di spegnere un incendio in una casa ingombra di oggetti che per il rischio che le l’incendio assuma proporzioni molto più rilevanti, alimentato da eventuale materiale infiammabile.

Stanno intervenendo ben cinque squadre dei vigili del fuoco.

La prima squadra ha provveduto al Search and Rescue, terminologia americana che riassume l’accesso all’abitazione e il salvataggio di eventuali persone. Questa tecnica ha permesso di trarre in salvo due persone. La prima ancora cosciente mentre la seconda è stata trasportata priva di conoscenza. Entrambe sono state prontamente consegnate alle cure del 118 giunto sul posto.

Successivamente si è provveduto ad evacuare tutti gli inquilini, a causa del fumo che aveva invaso le scale. Nel mentre, le altre squadre, hanno attaccato l’incendio che si era sviluppato nella cucina. Questa è andata completamente distrutta e ingenti i danni da fumo al resto dell’appartamento.

notizia in aggiornamento