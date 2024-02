Casarza Ligure (Genova) – Ha perso il dito di una mano mentre lavorava, come stage formativo, in un’azienda che realizza isolanti termici. Ancora un incidente sul lavoro in Liguria e questa volta, a farne le spese, è addirittura un ragazzo di appena 18 anni.

L’incidente è avvenuto durante lo stage presso l’azienda e mentre il giovanissimo operaio lavorava ad un macchinario.

In circostanze ancora da appurare ha riportato la parziale amputazione di una delle dita della mano sinistra.

Subito soccorso dai colleghi, il ragazzo è stato medicato dal personale dell’ambulanza del 118 arrivata sul posto e poi trasferito d’urgenza all’ospedale di Savona dove opera un tam specializzato nella chirurgia della mano e che proverà a riattaccare l’arto che è stato conservato nel ghiaccio per mantenerne lo stato.

Sul posto del terribile incidente sul lavoro sono arrivati i carabinieri e gli ispettori della Asl e del Lavoro per verificare la situazione e accertare il rispetto delle misure di sicurezza.

Sul caso è stata aperta una indagini conoscitiva.