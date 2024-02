Ventimiglia (Imperia) – Sono ben 15 le persone ricoverate in ospedale per intossicazione da fumo a seguito dell’incendio divampato nella notte nelle cantine di un palazzo di via San Secondo a Ventimiglia, nell’imperiese.

L’allarme è scattato quando il denso fumo nero sprigionato dalle fiamme originate nelle cantine ha iniziato ad invadere le scale del palazzo e gli appartamenti dove stavano dormendo le famiglie.

L’edificio è stato evacuato ma molte persone, tra le quali donne incinte e bambini, hanno manifestato sintomi da intossicazione da fumo e sono state trasferite in ospedale.

L’arrivo dei vigili del fuoco è stato determinante perchè le fiamme sono state velocemente spente e gli uomini con gli autorespiratori hanno messo in salvo molte delle persone in difficoltà.

Salvati anche due gattino ospitati da una delle famiglie.

Messe in salvo le persone e spente le fiamme sono iniziate le indagini per risalire all’origine del rogo che sembra partito nelle cantine dove potrebbe aver trovato riparo un senza tetto che potrebbe aver deciso di accendere una fiamma per scaldarsi o una sigaretta dimenticata accesa.