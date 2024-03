Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito nel principio di incendio scoppiato nella serata di ieri nei locali dell’hotel Savoia, vicino alla stazione ferroviaria di Principe.

L’allarme è scattato quando il fumo ha invaso il locale dove è presente una lavatrice che, forse a causa di un corto circuito o di un guasto ha preso fuoco.

In breve è scattata la procedura di emergenza e gli ospiti dell’hotel e il personale è stato evacuato rispettando le misure di sicurezza previste in questi casi.

Nel frattempo sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 ma fortunatamente l’incendio era di entità limitata e tutto è tornato alla normalità in breve tempo.

Gli ospiti e il personale sono poi rientrati nella struttura dopo le verifiche dei vigili del fuoco.

Non risultano feriti o persone intossicate.