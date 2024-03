Ancora condizioni d tempo instabile sulla Liguria almeno sino a sabato ed è previsto un nuovo intenso peggioramento per la giornata di domenica.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 1 Marzo 2024

Giornata contrassegnata da tempo instabile sulla Liguria. Precipitazioni a carattere intermittente con locali rovesci saranno possibili per l’intera giornata. Fenomeni più probabili sui versanti padani e nelle zone interne, pause asciutte invece lungo le coste. Clima più asciutto sull’Imperiese.

Venti moderati da nord al mattino, in lenta attenuazione fino a debole variabile e rotazione a sud-ovest debole in serata.

Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo

Temperature in generale e contenuto calo

Costa: Min: +10/+13°C – Max: +14/+17°C

Interno: Min: +1/+6°C – Max: +7°C/+11°C