Santo Stefano d’Aveto (Genova) – Torna funzionante la webcam del rifugio del Prato della Cipolla e con la nevicata in corso torna anche la “statua fallica” che potrà essere ammirata – come ormai tradizione – da ogni parte del mondo.

Non si fermano neppure con il maltempo i goliardi di Santo Stefano d’Aveto che non perdono un’occasione per rilanciare l’ormai nota gag della scultura in neve dai richiami “a luci rosse”.

Bastano pochi centimetri di neve e subito la scultura prende forma, pronta ad essere trasmessa in ogni parte del globo grazie alle riprese h24 della webcam del rifugio.

Una apparizione che era stata bloccata solo dal guasto della webcam che, però, è recentemente tornata a funzionare.

La “caccia” ai goliardi è ormai da considerare come inutile visto che la bravata si ripete inarrestabile ad ogni nevicata.

(foto webcam Limet Liguria)