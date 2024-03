Genova – Il Crazy Pizza di Flavio Briatore potrebbe essere il primo locale ad aprire nel Waterfront di Levante. L’indiscrezione circola in queste ore e vede l’imprenditore nato in provincia di Cuneo e milanese d’adozione, pronto ad investire nella città di Genova ed in particolare nella nuova area commerciale del Waterfront.

Una prima “esperienza” del Crazy Pizza alla Foce c’era già stata ai tempi del Salone Nautico 2023 e l’entusiasmo dell’imprenditore aveva fatto ben sperare per le trattative, già avviate, per lo sbarco genovese.

Senza contare che Briatore è spesso in Liguria – e spesso critica duramente le condizioni delle Autostrade – e potrebbe essere stato ingolosito da un’offerta molto interessante per essere tra i primi a scegliere un’area su cui scommettono in molti – soprattutto chi vorrebbe far fare alla città un salto di qualità e farne un polo del lusso – con buona pace degli storici imprenditori genovesi, più inclini a credere che sarebbe meglio puntare su un tipo di Turismo meno d’elite e che si fermi più spesso (e più a lungo) in città.