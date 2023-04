Ventimiglia (Imperia) – Flavio Briatore ancora bloccato, in coda, sulle autostrade della Liguria e ancora una volta il suo sfogo diventa virale su Instagram e sui social.

Briatore si è ritrovato di nuovo bloccato verso il confine con la Francia e ancora una volta ha lanciato le sue critiche e condanne contro chi gestiste il tratto di autostrada (Autofiori) evidenziando che si continua a pagare per stare in coda, che è da tempo che succede ma, soprattutto si domanda come si farà questa estate a raggiungere le località delle vacanze se la situazione resterà questa.

Poi Briatore fa una considerazione sul fatto che “ci hanno abituato anche a questo” riferendosi al fatto che nessuno ormai protesta più per lo stato delle cose.

Non è il primo sfogo di Briatore bloccato in autostrada, lo scorso anno aveva diffuso un altro video parlando di “vergogna”