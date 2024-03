Genova – Attimi di paura lungo l’autostrada A10 Genova-Ventimiglia, dove questa mattina una plafoniera si sarebbe staccata dalla volta di una galleria e sarebbe finita sulla carreggiata. Il fatto sarebbe accaduto nel tratto compreso tra i caselli di Genova Aeroporto e Genova Pegli, in direzione Savona.

Fortunatamente nessun veicolo è stato colpito durante la caduta e non si registrano persone rimaste ferite. Molti gli automobilisti che hanno lanciato l’allarme richiedendo l’intervento della polizia stradale.

Gli agenti, una volta arrivati sul posto, hanno momentaneamente chiuso il transito in una delle due corsie per rimuovere il materiale caduto. Sono stati anche effettuati dei rilievi necessari a chiarire i motivi del crollo: secondo le prime informazioni, la plafoniera potrebbe essere caduta in maniera autonoma e, quindi, senza esser stata scontrata da un mezzo.

aggiornamento: contrariamente a quanto scritto in precedenza, un furgone sarebbe stato colpito durante la caduta della plafoniera. Fortunatamente, non si sarebbero registrati feriti.