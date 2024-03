Genova – L’andatura veloce e l’atteggiamento nervoso alla vista delle divise ha fatto scattare un controllo, ieri sera, intorno alle 22, per un 29enne che camminava in via Matteucci a Cornigliano. Il giovane è stato fermato dagli agenti della polizia che effettuavano un controllo sul territorio e trovato in possesso di circa 22 grammi di cocaia e una quarantina di grammi di una sostanza usata spesso per “tagliare” la droga troppo pura e aumentare i guadagni.

Gli agenti hanno quindi ammanettato il giovane e lo hanno condotto in Questura per la denuncia per possesso di droga.

Il quantitativo trasportato e la presenza di sostanze “da taglio” lascia sospettare che la persona intendesse spacciare la droga sequestrata dagli agenti.