Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, nella notte, per l’incendio divampato sulla copertura dei Bagni Catainin, in via 5 maggio, nel quartiere di Sturla.

Intorno all’1,30 alcuni passanti hanno notato il denso fumo nero che si alzava dal tetto dello stabilimento ed hanno chiamato il 112 e poco dopo anche il personale del locale, in quel momento chiuso ma che prestava servizio ristorante in serata, ha compreso la situazione ed ha subito evacuato per mettersi in sicurezza.

All’arrivo dei pompieri sono scattate le operazioni di spegnimento dopo un controllo interno per accertare che non ci fossero persone nel locale.

Due squadre e l’autobotte hanno lavorato a lungo per avere ragione delle fiamme ma fortunatamente si sono registrati solo danni alle cose e nessuna delle persone ha dovuto far ricorso alle cure mediche.

In corso le verifiche per accertare l’origine delle fiamme.