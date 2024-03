Genova – Un lupo che corre per strada, in pieno giorno, spaventato dalle auto di passaggio. E’ la scena registrata con uno scatto fotografico ad Apparizione, sulle alture della città, a levate.

L’animale è comparso dal nulla ed è fuggito appena ha percepito la presenza di persone e automobili di passaggio.

Probabilmente si tratta di un giovane esemplare “in dispersione” ovvero un cucciolone che ha abbandonato il branco per cercare un nuovo territorio non occupato da altri branchi e fondarne magari uno con una compagna o un compagno.

Un fenomeno naturale che garantisce l’espansione dei lupi in tutta Italia.

Un momento, però, molto difficile della vita del Lupo poiché l’animale è abituato a cacciare in branco e non riesce a predare grossi animali di cui avrebbe bisogno.

Per questo, magari attirato dai rifiuti o dal cibo offerto a cani e gatti, si avvicina alle abitazioni.

Non vi è alcun pericolo per le persone ma è importante evitare di lasciare cibo e rifiuti abbandonati e facilmente raggiungibili o il Lupo affamato si abituerà ad avvicinarsi agli umani e alle loro abitazioni, con il rischio di comportamenti “confidenti” che alterano la naturale ritrosia del lupo per gli umani e i centri abitati.

