Santa Margherita Ligure – Saranno forse gli esami medico legali a chiarire le cause della morte di Antonio Lenzo, 55 anni, marinaio del peschereccio “Impavido”, trovato senza vita nella sua abitazione di via Dogali. L’uomo non aveva malattie conosciute ma è probabile che sia morto per un malore improvviso.

Molto conosciuto e stimato a Santa Margherita, Antonio Lenzo aveva perso due sorelle giovanissime.

Lenzo lascia 4 figli ed una compagna e la cittadina rivierasca è in lutto per la sua morte improvvisa ed al momento inspiegabile.

Sulle pagine social sono in moltissimi ad esprimere dolore e cordoglio.