Genova – Indagini in corso sull’aggressione avvenuta ieri pomeriggio nel parcheggio del supermercato di via Felice Maritano, a Rivarolo e che ha visto un 63enne aggredito e malmenato da due senza tetto.

Da una prima ricostruzione sembra che a scatenare la violenta aggressione sia stata la risposta negativa dell’uomo a fare l’elemosina, ovvero a dare una sigaretta e degli spiccioli ai due che stazionavano davanti al negozio chiedendo qualcosa ai passanti.

La vittima ha raccontato di aver risposto negativamente prima alla richieste degli spiccioli e poi alla successiva richiesta di offrire una sigaretta.

Tra l’uomo e i due senza tetto è nata una discussione e sembra che i due abbiano atteso l’uomo fuori dal supermercato, nel parcheggio, per poi inveire contro di lui e lanciargli una lattina di birra per poi malmenarlo.

Fortunatamente alcune persone sono intervenute ed hanno subito chiamato le forze dell’ordine che sono arrivate di corsa riuscendo ad identificare e fermare i due senza tetto prima che si allontanassero dal luogo dell’aggressione.

La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale e i due senza tetto sono stati denunciati ma hanno risposto alle domande delle forze dell’ordine offrendo una diversa ricostruzione dei fatti.