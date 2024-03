Genova – Al via lunedì 18 marzo, salvo maltempo, le operazioni per riparare – per l’ennesima volta – la passeggiata a mare di Voltri, intitolata a Roberto Bruzzone e gravemente danneggiata dall’ultima mareggiata.

Lavori che, ancora una volta, tenteranno di riportare in sicurezza una costruzione che nasce con grossi problemi essendo stata progettata per essere abbinata ad una serie di difese a mare che non sono mai state realizzate.

Per l’ennesima volta gli operai tenteranno di riparare assi di legno e strutture metalliche che vengono danneggiate ad ogni mareggiata di livello “superiore” alla media.

Le passerelle, create sotto l’amministrazione Vincenzi, sono costruite su una struttura metallica aperta ai lati e, per questo motivo, particolarmente esposte alla forza dei marosi.

Le onde spingono sabbia e sassi sotto la struttura sino a farla “saltare” e la potenza delle onde che si infrange direttamente sulle assi di legno non lascia scampo.

Ingenti le somme già pagate, nel corso degli anni e sin da subito dopo l’inaugurazione, e sempre a carico dei Contribuenti.

L’ennesima riparazione si rende necessaria in vista della bella stagione, che spinge molti a frequentarla, ma anche in vista della stagione balneare e della ormai prossima inaugurazione della nuova piscina realizzata dalla nuova amministrazione Bucci.