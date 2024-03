Genova – Viaggiava sull’autobus con due panetti di hashish avvolti nel cellophane ma è stato scoperto ed arrestato. Gli agenti di polizia lo hanno visto scendere dall’autobus, in via Geirato, a Molassana, con fare molto sospetto e sapendo dei suoi precedenti lo hanno fermato per un controllo. Un 37enne è stato arrestato ieri sera dopo che gli agenti hanno trovato in possesso di circa 200 grammi di droga nascosta negli indumenti.

L’hashish era suddiviso in due panetti e avvolto nella pellicola in modo da celarne l’odore e preservarne l’integrità.

Gli agenti, che conoscevano i precedenti specifici e hanno notato il suo nervosismo hanno deciso di controllarlo scoprendo il trasporto della droga.

In una successiva perquisizione domiciliare ha consentito agli operatori di rinvenire ulteriori 72 gr della medesima sostanza e due cellulari usati probabilmente dal 37enne per svolgere l’illecita attività.