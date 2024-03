Genova – E’ stata riaperta in serata piazza Matteotti, in pieno centro città, evacuata nel pomeriggio a causa di un allarme bomba.

Una telefonata anonima aveva segnalato la presenza di un ordigno e le forze dell’ordine hanno evacuato la piazza per precauzione prima di far arrivare gli artificieri per un controllo con i cani anti bomba.

La situazione è tornata alla normalità quando sono stati terminati i controlli a bidoni e cestini.

Chiusi i negozi, i bar e le bancarelle presenti in piazza.