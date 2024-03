Genova – Al via nella giornata di oggi ai lavori per la sistemazione – l’ennesima – dopo i danni causati dalla mareggiata del 3 novembre scorso. Il cantiere si concluderà entro la fine di maggio per non impattare sulla stagione balneare ma non ci saranno per allora le previste “difese” progettate e mai realizzate sin dalla sua prima costruzione.

Il Comune di Genova farà partire anche le nuova progettazione della passeggiata e delle opere mai realizzate a mare come le dighe soffolte frangi flutti che avrebbero dovuto difendere la costruzione sin dal principio ma che vennero “deviate” altrove per motivi mai del tutto chiariti.

Oggi dovrebbero partire i lavori di riparazione e ripristino della sicurezza e del decoro del tratto di passeggiata di Voltri che presenta meno danni, da piazza Odicini a piazza Giuseppe Dagnino (“piazza bianca”).

Negli ultimi mesi gli assessori ai Lavori Pubblici, alle Manutenzioni e al Demanio Marittimo del Comune di Genova a vario titolo coinvolti, Pietro Piciocchi, Mauro Avvenente (presidente del Municipio all’epoca della prima costruzione) e Mario Mascia, insieme all’attuale presidente del Municipio VII Ponente Guido Barbazza e in collaborazione con l’associazione Utri Mare, hanno svolto numerosi sopralluoghi e incontri tecnici per identificare e programmare gli interventi sia per la protezione del litorale, sia per la ricostruzione della passeggiata con concezione e tecnologie più adeguate, sia per consentire comunque l’uso della spiaggia con accessi in maniera differenziata e controllata.

A seguito del lavoro, oltre alla riparazione e ripristino del tratto di passeggiata tra piazza Odicini e piazza Giuseppe Dagnino, verranno contestualmente rinforzate le delimitazioni della sezione di levante, realizzando un corridoio di accesso alla spiaggia a tutela della sicurezza, anche in preparazione alle operazioni di demolizione del tratto di struttura.

In parallelo si provvederà al ripascimento della spiaggia di Voltri, con particolare attenzione alla sua porzione di ponente dove si sono verificati i fenomeni di erosione più marcati.

Tutti i lavori, affidati ad Aster, si concluderanno entro il 31 maggio per evitare problemi alla balneazione durante la stagione estiva.

Nel frattempo, proseguiranno i lavori di progettazione della nuova passeggiata e delle opere di difesa a mare.

Durante il periodo di apertura e attività del cantiere, per motivi di sicurezza si raccomandano i cittadini al rispetto dei divieti di accesso e delle disposizioni della Polizia Locale, anche al fine di non ostacolare la regolare esecuzione dei lavori.

«Restituire la passeggiata di Voltri ai residenti e a tutta la Città, dopo i gravi danni causati dalla mareggiata dello scorso novembre, è sempre stata una priorità per la nostra Amministrazione – spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi – Le continue interlocuzioni con il Municipio e il tessuto locale hanno consentito di predisporre un piano d’azione che consentirà, a breve termine, il ripristino della passeggiata. La stessa, nel medio-lungo periodo, sarà oggetto di un ambizioso intervento di rifacimento e ammodernamento, contestualmente alla realizzazione di opere a mare per proteggerla definitivamente dagli eventi meteo-marini calamitosi. Tutti questi interventi saranno finanziati attraverso un ingente stanziamento di risorse proprie del Comune, che crede fortemente nella valorizzazione di questa importante porzione del litorale cittadino».

«Dietro al progetto di ripristino della passeggiata di Voltri c’è un attento e proficuo lavoro di squadra con i colleghi assessori, con il Municipio e con l’associazione Utri Mare che mira alla riqualificazione di una delle promenade più affascinanti e frequentate di Genova – commenta l’assessore al Demanio Marittimo Mario Mascia – Un doppio intervento che, alla riparazione dell’esistente, affiancherà in una fase successiva lavori strutturali per dare alla passeggiata voltrese una veste più innovativa e, finalmente, una concreta protezione dalle mareggiate. Interventi che sono in linea con quanto stiamo facendo per la valorizzazione delle spiagge comunali, con particolare attenzione alle esigenze di inclusione delle persone disabili e dei più piccoli, come dimostra anche il grande successo della Spiaggia dei Bambini che proprio a Voltri, grazie all’importante contributo del Terzo Settore, rappresenta un’assoluta eccellenza della nostra città».

«Si tratta di una strategia concordata con il territorio per affiancare, alla ristrutturazione della passeggiata esistente, la totale messa in sicurezza della stessa nel medio-lungo periodo – dichiara l’assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente – Una volta realizzata con le relative opere di protezione a mare, la nuova passeggiata di Voltri sarà ancora più bella da vedere e da frequentare, ma soprattutto al riparo dalla furia delle mareggiate»

«Il rifacimento della passeggiata di Voltri secondo i migliori concetti progettuali e soluzioni tecniche è stato, fin dal nostro insediamento nel 2022, uno degli obiettivi più sfidanti della nostra amministrazione, che stiamo perseguendo con un intenso lavoro, in collaborazione con i cittadini e le associazioni del territorio – aggiunge il presidente del Municipio VII Ponente Guido Barbazza – Con il supporto decisivo del Comune di Genova, e in particolare del vicesindaco Piciocchi, che ringrazio, Voltri e tutto il Ponente potranno vantare un’opera pregevole dal punto di vista tecnico/estetico, durevole e di facile manutenzione, e adeguatamente protetta dalle mareggiate. Il tutto anche nella visione di un “waterfront” ciclo-pedonale di qualità lungo tutto il litorale del Municipio».