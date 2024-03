Genova – Giorno della verità, quello di oggi, in consiglio regionale, per la consigliera regionale Mabel Riolfo che potrà confermare o meno i rumors di dimissioni dalla Lega con la quale era stata eletta. Da giorni, infatti, circola la notizia del suo presunto abbandono del partito sotto il cui stendardo è stata assessore comunale al Comune di Ventimiglia tra il 2019 e il 2020.

Oggi, nella assemblea regionale potrebbe confermare la sua decisione e annunciarla pubblicamente insieme alle motivazioni che la avrebbero convinta ad un passo molto forte.

Sempre secondo i rumors Mabel Riolfo annuncerà oggi il passaggio al Gruppo Misto in attesa di un probabile ulteriore passaggio in un’altra formazione di centro destra.