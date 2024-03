Genova – Anche durante la notte appena trascorsa sono stati avvistati dei cinghiali lungo le strade del capoluogo. Nello specifico, è accaduto intorno alla mezzanotte nella zona di corso Gastaldi, in particolare tra via Barrili, via Corridori e via Pastore.

La segnalazione è partita direttamente dalla polizia locale, dopo alcune chiamate da parte dei cittadini e degli automobilisti.

Fortunatamente, in questo caso non si registrano incidenti causati proprio dalla presenza di animali sulla carreggiata, contrariamente a quanto accaduto qualche giorno fa in via Adamoli.