Genova – Si rafforzano le voci di una imminente cessione del quotidiano genovese Il Secolo XIX e in queste ore circola la notizia secondo cui ci sarebbe un’intesa preliminare tra il Gruppo Gedi (La Stampa – La Repubblica) e il Gruppo Msc per la cessione del giornale e di tutte le Testate collegate.

A confermarlo una nota in cui si sottolinea che le parti entreranno ora in negoziazioni in esclusiva per consentire lo svolgimento della due diligence e, parallelamente, procederanno alla predisposizione e discussione dei documenti contrattuali che disciplineranno l’operazione.

“L’operazione – si legge ancora nella nota – include anche le attività digitali e di raccolta pubblicitaria relative a Il Secolo XIX, nonché quattro testate ad esso collegate (The MediTelegraph, L’Avvisatore Marittimo, Il Giornale del Ponente Ligure e Ttm – Tecnologie Trasporti Mare).

Gli accordi relativi all’operazione, in caso di buon esito delle trattative, conclude la nota, diverranno definitivi al soddisfacimento delle usuali condizioni sospensive per operazioni di questa natura e delle procedure previste dalle vigenti disposizioni.