Genova – Il quartiere di Voltri dice addio a Franco Priano, ultimo dei tre fondatori dello storico panificio di via Camozzini e ideatore, insieme ai fratelli Angelo e Giuseppe, della celebre “focaccia di Priano”

A darne notizia il figlio Paolo con un post sui social.

“Arrivederci papà – si legge nel post – sapevo bene sarebbe arrivato questo giorno.

Hai ritenuto fosse arrivato per te il tempo giusto per avvicinarti nuovamente alla mamma che sicuramente, come era solita fare, ti avrà già preparato grembiuli e magliette per tornare a lavorare con i tuoi fratelli.

Mi piace ricordarti così, davanti al tuo forno, insieme agli zii, orgogliosi della realtà che con fatica e tanto amore avete costruito.

Sei stato un padre meraviglioso, sei stato il mio miglior amico, sei stato per me e per molti altri il più esemplare dei maestri.

E sono sicuro che ogni volta che impasterò pandolci e colombe mi basterà pensarti intensamente, e tu sarai lì, ogni momento accanto a me a ricordarmi che tutto va bene.

Grazie papà – Paolo”