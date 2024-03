Genova – Terribili ferite al ventre e alla testa per il cagnolino e graffi e un brutto spavento per il padrone dell’animale aggredito. E’ il bilancio, che avrebbe potuto avere ben altre conseguenze, dell’ennesima aggressione di un grosso cane ai danni di un animale più piccolo ed indifeso.

Questa volta è successo a Rivarolo, in via Berlioz dove una persona stava portando a spasso il proprio cagnolino quando ha visto sopraggiungere di corsa un grosse esemplare di rottweiler che ha subito aggredito il “rivale”.

Nella contesa il cagnolino ha riportato terribili ferite al ventre e alla testa e quando ha visto il proprio animale sanguinare copiosamente il padrone ha cercato in ogni modo di separarli riportando a sua volta delle ferite alle mani e alle braccia ma ha letteralmente strappato di bocca al rottweiler il povero cagnolino.

Sul posto intanto sono arrivate le forze dell’ordine avvisate dai passanti e il cane ferito è stato trasferito dal veterinario mentre il suo padrone è stato medicato dall’ambulanza giunta sul posto.

Il padrone del rottweiler è stato identificato e denunciato e dovrà pagare tutti i danni causati all’altro animale e al padrone e tutte le cure mediche che serviranno ai due.

Ancora una volta sono in molti a chiedere alle autorità preposte si introdurre l’obbligo di frequentare corsi di addestratori per chi acquista o possiede cani di grossa taglia e selezionati per le loro caratteristiche di forza e potenziale aggressività.

Si chiedono inoltre più controlli per sanzionare chi circola con cani senza guinzaglio