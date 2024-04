Bordighera, frana un muraglione, isolate 4 famiglie

Bordighera (Imperia) – Ancora frane e smottamenti a causa del maltempo e il crollo di un muraglione di contenimento ha lasciato isolate quattro famiglie a Bordighera, nel ponente ligure.

Fortunatamente il crollo non ha investito nessuno ma i danni sono ingenti e i disagi tanti visto che le famiglie non possono spostarsi con i loro veicoli ma sono costretti a percorrere a piedi una strada di emergenza.

Sul posto operano i vigili del fuoco e i tecnici della protezione civile ma è probabile che, essendo privato il muraglione, i lavori spettino al proprietario e che verrà quindi realizzato un passaggio pedonale in sicurezza in attesa di altri e più consistenti interventi di bonifica.