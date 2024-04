Santa Margherita Ligure, cinghiale nuota nel porticciolo – VIDEO

Santa Margherita Ligure (Genova) – Un cinghiale che nuota tranquillamente nel porticciolo. La scena è stata filmata da diverse persone e diffusa sui social suscitando ilarità e le consuete polemiche sulla presenza degli animali, in gran numero, ormai in tutti gli ambienti e dimostrando grande tranquillità e sicurezza.

L’animale si è in realtà lanciato in acqua temendo di essere inseguito ed ha scelto la fuga “via mare” dove, evidentemente, nuota con agilità e senza troppi problemi.

Dopo aver girovagato un pò tra le barche ancorate il cinghiale ha preso la via della spiaggia poco lontana ed è tornato a girovagare per le strade della cittadina del Tigullio.

Non è neppure la prima volta che un cinghiale viene ripreso in mare mentre nuota.

Avvistamenti di questo tipo sono già avvenuti a Pegli e a Camogli

video di Paolo Rolleri