Savona – Nasce il gruppo consiliare di Forza Italia in provincia di Savona con Pierangelo Olivieri ed Enrica Rocca.

“La nascita del Gruppo a Palazzo Nervi – spiega Luigi Pignocca, Commissario cittadino di Forza Italia Savona – è un tassello importante, che si inserisce in un progetto più ampio, sul quale stiamo lavorando da settimane. Della squadra fanno parte da pochi giorni Pierangelo Olivieri ed Enrica Rocca”.

“Ringrazio per questo rilevante incarico che seguirò con la serietà e la dedizione che hanno sempre contraddistinto il mio operato nel mondo della pubblica amministrazione – ha dichiarato Enrica Rocca”.

“Forza Italia è destinata a crescere nei numeri e sul territorio – è il commento del Vice Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale Angelo Vaccarezza – sono lieto dell’ingresso di Enrica, con cui ho condiviso tante battaglie e altrettanti obiettivi raggiunti, le auguro un buon lavoro, farà bene, ne sono sicuro”.