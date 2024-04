Albenga (Savona) – Verranno celebrati giovedì 11 aprile, nella Chiesa Vecchia in via Piazza la Pietra, a Pietra Ligure i funerali di Constantin Nederita, il ragazzo di 17 anni deceduto nel terribile incidente avvenuto ad Alassio domenica scorsa.

A salutarlo per l’ultima volta i familiari e i tanti amici che Constantin aveva e che sono rimasti sotto choc per quanto avvenuto.

Il ragazzo, di origini moldave, era nato a Pietra Ligure e viveva con la famiglia ad Albenga.

La notte tra il 7 e l’8 aprile era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra. Nell’impatto il ragazzo ha riportato diversi traumi che si sono rivelati fatali e all’arrivo dell’ambulanza era già deceduto.

Giovedì la cittadina di Pietra Ligure e di Albenga si stringerà alla famiglia di Constantin in questo terribile momento e parteciperanno al funerale anche i tanti amici e i compagni di scuola dell’istituto Falcone di Loano.