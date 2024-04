Isola del Cantone (Genova) – E’ stato riaperto sulla A7 Serravalle-Genova il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone verso Milano, precedentemente chiuso a causa della caduta di pietra e massi sul manto stradale all’altezza del km 103.

Il traffico era stato interrotto in via precauzionale, nel timore di altri distacchi che avrebbero potuto colpire auto e Tir in transito con conseguenze facilmente immaginabili.

Dalle verifiche effettuate dai Vigili del Fuoco e dal personale tecnico di Autostrade per l’Italia, non sono state rilevate anomalie alle reti già presenti a protezione della scarpata interessata, né sulle aree di competenza della concessionaria.

Sembra quindi che l’origine del distaccamento dei detriti riguardi un versante posto al di fuori della competenza di Autostrade per l’Italia anche se la circostanza non fa alcuna differenza rispetto alla sicurezza degli utenti che è stata comunque messa a rischio potenziale.

Attualmente, il traffico transita su una corsia per consentire ulteriori approfondimenti e si registrano 4 km di coda verso Milano.

Agli utenti diretti verso Milano, si consiglia di anticipare l’uscita a Busalla e rientrare in A7 alla stazione di Vignole Borbera.

Per le lunghe percorrenze dirette verso Milano si consiglia di percorrere la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.