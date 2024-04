Monterosso (La Spezia) – Brutta avventura per una escursionista che percorreva i sentieri fra Monterosso e Vernazza e che è caduta procurandosi un trauma facciale.

I Vigili del fuoco sono intervenuti sia con la squadra di terra che dal cielo con l’elicottero VF Drago 125.

Sbarcati medico ed infermiere si è stabilizzata la persona su una barella e successivamente, accompagnata dal personale specialista elisoccorritore, issata a bordo con il verricello per il successivo trasporto in ospedale.