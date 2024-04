Genova – Si moltiplicano gli appelli per ritrovare la cagnolina Cloe smarrita nei pressi del supermercato Doro di via Carrea, nella zona dell’ospedale Villa Scassi

Proprietari e amici stanno disseminando la città di volantini e riempiendo di post le pagine social.

Cloe è timida e non si lascia avvicinare e pertanto si consiglia di chiamare il numero 377 515 2549 nel caso la si dovesse vedere e per poi restare in collegamento telefonico sino all’intervento dei padroni.

Chi l’avesse avvistata può inviare messaggi e foto allo stesso numero.