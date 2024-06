Genova – Cinghiali a spasso, in pieno giorno, e ancora pericolo per automobilisti e motociclisti di passaggio.

La presenza degli animali viene segnalata oggi in via Barrili, nel quartiere di San Fruttuoso, nella strada che collega la zona di via Torti con corso Gastaldi.

Un grosso cinghiale passeggia come se nulla fosse in mezzo alla strada, tra la perplessità dei passanti e dei tanti motociclisti di passaggio.

La presenza dell’animale ha fatto scattare il consueto invio di messaggi di allerta e l’invio della polizia locale per garantire la sicurezza dei cittadini.

Le associazioni ambientaliste tornano a domandarsi perché non vengano presi provvedimenti non cruenti come l’uso di mangimi con farmaci anti fecondativi nella stagione degli accoppiamenti e come sia possibile che la peste suina abbia spazzato via tutti i cinghiali del greto del torrente Bisagno mentre la popolazione “esterna” è intatta ed anzi numericamente in crescita.

(Foto di Archivio)