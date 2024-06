Genova – Sono usciti in mare per una gita in barca ma hanno iniziato ad imbarcare acqua a causa di un guasto ed hanno chiamato i soccorsi.

Brutta avventura tutto sommato a lieto fine per un gruppo di amici che, questa mattina, navigavano a circa tre miglia dalla costa genovese.

A causa di un guasto all’asse elica, ha incominciato ad imbarcare acqua.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti, su richiesta della Capitaneria di porto, sia con la motonave di Calata Gadda che con i sommozzatori.

Raggiunta l’imbarcazione questa è stata presa al traino e condotta al Porto Antico di Genova.