Genova – Un aggiornamento delle norme e delle regole per la cremazione e la dispersione delle ceneri. L’argomento delicato è approdato oggi in consiglio regionale dove il consigliere Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha presentato un’interpellanza in cui ha chiesto alla giunta quale sia il motivo del ritardo della Regione nell’emanazione del Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di forni crematori.

Il consigliere ha rilevato che, nonostante l’assenza del piano, è stato approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione di un secondo forno crematorio al cimitero di Staglieno, su cui pende un ricorso al Tar presentato da Legambiente e dai rappresentanti dei comitati cittadini.

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha risposto che il gruppo di lavoro, a seguito dell’interpellanza dello scorso febbraio, ha proceduto alla revisione e all’approfondimento di una bozza preesistente, tenendo conto delle osservazioni di Anci e di altri enti ed associazioni coinvolte nelle decisioni, tra cui molti Comuni liguri.

L’assessore ha precisato che il processo è durato diversi mesi e ha portato alla condivisione di un documento finale che verrà portato in giunta entro la fine di giugno.