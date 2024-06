Chiavari – Un serpente lungo più di un metro, in pieno centro, che afferra un topolino e se lo porta nella tana. La scena, davvero particolare, è stata ripresa e postata sui social diventando in breve virale.

L’animale è innocuo per l’uomo ma la sua lunghezza, oltre un metro, ha suscitato reazioni contrastanti dividendo tra chi salutava la presenza del serpente (il nome con cui si definiscono tutte le specie di rettili squamati appartenenti al sottordine ofidî) proprio per la sua opera di infaticabile predatore di topi e chi, invece, ne è rimasto terrorizzato.

Nel ringraziare Davide Pierani, autore del video, non riveliamo il luogo dell’avvistamento per non rischiare che la presenza scateni reazioni poco razionali.

La presenza di questo tipo di rettile è tutt’altro che infrequente in città come ben dimostra la segnalazione che arriva da Pegli, quartiere sul mare di Genova, e non è, scientificamente parlando, una brutta notizia.

Questo tipo di rettile, infatti, mangia topi ed altri animali che infestano le città e contribuiscono al contenimento delle loro popolazioni.

Difficilmente e solo se disturbato, inoltre il biacco (nome comune del serpente) morde l’uomo ma non è velenoso e quindi, a parte il dolore, non ci sono conseguenze a lungo termine.