Sanremo (Imperia) – Sono stati i vicini di casa, preoccupati per il forte odore che arrivava dall’appartamento e per non aver più visto la donna ad allertare le forze dell’ordine che hanno così scoperto un un appartamento la morte di una pensionata che il figlio non aveva dichiarato.

Il corpo, in avanzato stato di decomposizione è stato trasferito in obitorio mentre l’uomo che lo vegliava è stato sottoposto a ricovero in ospedale per accertare le sue condizioni psico-fisiche.

Appena starà meglio dovrà rispondere alle domande delle forze dell’ordine che indagano sull’episodo per capire perché l’uomo, il figlio della donna, non abbia denunciato la morte ed abbia invece vegliato il corpo per settimane.

Al vaglio degli inquirenti ogni eventuale possibilità compresa quella di una morte non naturale della donna.

Sul corpo non sono state trovate tracce di lesioni ma sarà l’autipsia a chiarire con certezza le cause del decesso.