Genova – Un’aggressione, le cui cause sono ancora tutte da chiarire, si è verificata nel corso della serata di ieri in via Don Giovanni Verità. La vittima, un 40enne, ha raccontato alle forze dell’ordine di esser stato avvicinato da un uomo, il quale inizialmente avrebbe fatto finta di conoscerlo, per poi aggredirlo con schiaffi e pugni al volto.

Ancor prima che la vittima potesse capire costa stava succedendo, l’aggressore è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno cercato di ricostruire quanto accaduto e hanno avviato le indagini per risalire all’identità del responsabile. In tal senso, potrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona che potrebbero aiutare a far luce sui fatti.

Il 40enne, rimasto contuso, è stato trasportato all’ospedale Evangelico di Voltri dai sanitari del 118 giunti sul posto.