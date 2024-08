Raccolta dei tartufi posticipata anche in Liguria per cercare di tutelare ecosistema e raccolto. La Regione Liguria ha modificato, come fatto da altre Regioni italiane, il calendario di raccolta dei tartufi, posticipando al 25 settembre 2024 l’inizio delle attività per le specie commerciabili.

La decisione, temporanea, presa per decreto della Direzione Generale Turismo, Agricoltura e Aree Protette della Regione Liguria, ha come obiettivo quello di preservare l’ecosistema che favorisce la crescita dei tartufi e si basa su un parere tecnico del Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita dell’Università di Genova. Per questi motivi, le nuove date prevedono l’inizio della stagione di raccolta il 25 settembre, e non più il 1° settembre.

Di seguito il calendario aggiornato in base alle specie:

– Bianco pregiato: dal 25 settembre al 25 gennaio

– Nero pregiato: dal 1° dicembre al 31 marzo

– Scorzone: dal 1° giugno al 31 agosto e dal 25 settembre al 30 novembre

– Uncinato: dal 1° ottobre al 31 dicembre

– Nero ordinario: dal 25 settembre al 31 gennaio

– Nero liscio: dal 25 settembre al 31 dicembre

– Nero d’inverno: dal 1° gennaio al 15 marzo

– Tartufo moscato: dal 15 novembre al 15 marzo

– Bianchetto: dal 15 gennaio al 30 aprile

La raccolta sarà pertanto vietata dal 1° al 25 settembre e dal 1° al 31 maggio prossimi.