Genova – Un primo pomeriggio di forti disagi nei pressi del casello autostradale di Genova Ovest, all’imbocco dell’Autostrada A7 Genova-Milano. Secondo le prime informazioni, un mezzo pesante avrebbe preso improvvisamente fuoco.

La colonna di fumo sarebbe ben visibile a centinaia di metri di distanza, mentre si è immediatamente attivata la macchina dei soccorsi. Sul luogo dell’accaduto si sono portate le forze dell’ordine, la Polizia Stradale, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco. Fortunatamente, l’autista sarebbe riuscito ad abbandonare in tempo il veicolo prima che questo fosse avvolto dalle fiamme.

Pesanti, invece, le ripercussioni sul traffico che risulta di fatto bloccato nei pressi del casello di Genova Ovest in entrambe le direzioni. Proprio Autostrade ha comunicato pochi minuti fa la momentanea chiusura del casello. Le ripercussioni iniziano a farsi sentire anche in A10, proprio in prossimità dell’allacciamento con l’A7.

Foto Facebook @Viabilità Genova