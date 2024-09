Francia – La forte perturbazione che ha colpito la Costa Azzurra ha raggiunto l’Allerta Arancione e le città di Cannes e Antibes hanno registrato precipitazioni record che hanno causato allagamenti e vere e proprie inondazioni di alcune zone metropolitane.

Le previsioni dell’arrivo di una forte perturbazione di origine atlantica sono state rispettate e la zona della Francia meridionale è stata investita da trombe d’aria e precipitazioni fortissime che hanno fatto scattare lo stato di Allerta Arancio per l’intera zona.

Strade trasformate in torrenti e molti danni per frane e smottamenti si registrano in diverse zone della Costa Azzurra